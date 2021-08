Hoe ook Losada een rol speelde in de transfer van de nieuwste Beerschot-aanwinst

Beerschot haalde met de Boliviaan Ramiro Vaca extra creativiteit in huis. De Zuid-Amerikaanse flair is op het Kiel al meerdere malen een succes gebleken. En voormalig smaakmaker en coach Hernan Losada speelde ook zijn rol.

Vaca is pas de tweede Boliviaan in de Belgische competitie. Niet evident dus om het daar te gaan zoeken. “Jan Van Winckel had via mail contact opgenomen met mijn makelaar. Via mijn vader is het nieuws dan tot bij mij doorgesijpeld", legt Vaca zelf uit in GvA. "Ik kreeg via WhatsApp ook enkele voiceberichten van Hernan Losada doorgestuurd. Hij gaf me wat meer info over de ploeg en de stad. Hij vertelde alleen maar goede dingen over Beerschot.”

Hij moet de volgende in het rijtje worden en Beerschot onderaan helpen weghalen. “Ik weet dat Losada hier een ­populaire speler was. Maar het belangrijkste is nu dat ik keihard werk, ik heb nog alles te bewijzen. Een tussenstap? Zo denk ik niet. Ik kijk nooit te ver in de ­toekomst en wil me nu gewoon tonen bij Beerschot. Ik wil hier dit seizoen zoveel mogelijk minuten maken. Stap per stap.”