Ugbo eindelijk een Genkie: "Met wie ik mezelf vergelijk? Met Edinson Cavani"

Met een grote glimlach zat hij bij zijn voorstelling. Iké Ugbo was duidelijk blij dat de deal met Genk er eindelijk doorkwam. Dat had immers heel wat voeten in de aarde, maar de spits bevestigde dat zijn keuze al lang vast stond.

“Vanaf het eerste moment dat ik van de Genkse interesse hoorde, wist ik dat deze club de juiste keuze was”, vertelt Ugbo in HLN. “Het duurde even voor de transfer definitief afgerond werd, maar ik heb me nooit echt zorgen gemaakt. Als je kijkt naar de spelers die Genk doorheen de jaren heeft ontwikkeld, dan zal dit een prima leerschool zijn voor mij." Vorig seizoen maakte hij bij Cercle Brugge 16 doelpunten. "Je mag niet vergeten dat ik vorig jaar bij Cercle Brugge pas voor het eerst op het allerhoogste niveau speelde. Daarom ben ik ervan overtuigd dat dit de ideale stap is. Ik heb vorig jaar twee keer tegen Genk gespeeld en was erg onder de indruk. Het is een ploeg die veel kansen creëert en het moet mijn taak zijn om die af te maken." Ugbo zegt een echte goalgetter te zijn. "Met wie ik mezelf vergelijk? Met Edinson Cavani. Een spits die vlot in één tijd kan scoren, maar die soms ook genoeg heeft aan een halve kans om doeltreffend te zijn.”