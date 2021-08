Officieel: Anderlecht huurt verdediger van Ajax, dat 2 jaar geleden nog 9 miljoen op tafel legde

Anderlecht heeft in de laatste dagen van de mercato nog toegeslagen op de transfermarkt.

Paars-wit zal namelijk verdediger Lisandro Magallan een jaartje huren van Ajax. Met de blessure van Hannes Delcroix was Anderlecht genoodzaakt om een kwaliteitsinjectie door te voeren in de verdediging.

Magallan trok in januari 2019 van Boca Juniors naar Ajax voor maar liefst 9 miljoen euro maar de Argentijn kon zijn dure transfersom nooit verantwoorden met goede resultaten. Ajax verhuurde hem daarom opeenvolgend uit aan Alaves in Spanje en Crotone in Italië. Nu zal hij dus naar Brussel trekken.

In de deal zit ook een aankoopclausule als de uitleenbeurt van Magallan mee valt. Welk prijskaartje er aan de Argentijn hangt, is nog niet duidelijk.