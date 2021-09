🎥 Ondanks een pareltje van Yaremchuk, deelt Oekraïne de punten in Kazachstan

De voormalige spits van AA Gent, Roman Yaremchuk maakte de goal van het jaar. Spijtig genoeg leverde het geen winst op.

Oekraïne reisde vandaag af naar Kazachstan in het kader van de kwalificaties voor het WK 2022. Roman Yaremchuk, de voormalige AA Gent speler die deze zomer naar Benfica werd getransfereerd, opende de score met een pareltje van een doelpunt.

Ondanks dit pareltje kreeg Oekraïne in 'Nur Sultan' een veel zwaardere taak dan verwacht: in de tweede helft maakte Valiullin gelijk en pas in de 92e minuut kwam Oekraïnië op voorsprong. Iedereen dacht dat de wedstrijd gespeeld was tot in de 96ste minuut Valiullin zijn tweede van de avond maakte. Hierdoor eindigde de wedstrijd op een gelijkspel.