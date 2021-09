OFFICIEEL: Beerschot liet overbodige spits nog vertrekken naar Turkije

Beerschot heeft gisteren ook nog één van zijn overbodige spelers laten vertrekken. Blessing Eleke, die vorig seizoen werd aangetrokken, werd verhuurd aan Gençlerbirliği SK.

Eleke heeft nooit potten kunnen breken bij Beerschot. In 23 matchen scoorde hij slechts één keer. De spits is nu dus voor één seizoen vertrokken naar Turkije. Gençlerbirliği heeft ook een aankoopoptie bedongen. Ze betalen een huurprijs en nemen zijn volledig loon over.

Daarnaast werden ook nog de contracten van Jorn Vancamp en Ayrton Mboko in onderling overleg verbroken. De twee zijn nu vrij en kunnen rustig een nieuwe club zoeken.