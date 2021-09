Standard had persoonlijk akkoord met sterkhouder van Eupen, maar deal ging niet door

Standard hoopte in extremis zijn middenveld te versterken met de komst van Stef Peeters. De spelverdeler van KAS Eupen is namelijk bezig aan een sterk seizoensbegin en stond op een zucht van een nieuw avontuur, maar uiteindelijk werd de nakende deal alsnog afgeblazen.

De 29-jarige middenvelder is mee verantwoordelijk voor de sterke start van KAS Eupen. Daarmee had hij interesse opgewekt bij Standard. Zij hoopten hem in de laatste uren van de mercato nog uit de Oostkantons weg te plukken.

Het Luikse bestuur vond volgens HBvL een akkoord met de speler zelf, maar de Panda’s hielden het been stijf. Het geboden bedrag van 750.000 euro was gewoonweg te weinig. Uiteindelijk kon er door de Rouches geen doorbraak in het dossier geforceerd worden en liepen ze hun extra middenvelder nog mis.

Stef Peeters kwam dit seizoen zes keer in actie bij KAS Eupen, daarin verzamelde hij één doelpunt en drie assists. Ook Anderlecht volgde het dossier van de middenvelder.