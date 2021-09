Waarom Magallan halen als je Debast en Lissens rondlopen hebt? "Ons vertrouwen in die jongens is groot"

Lisandro Magallan is sinds gisteren de nieuwe verdediger van Anderlecht. Om de blessure van Hannes Delcroix op te vangen. Maar hadden ze daarvoor niet in eigen huis kunnen kijken? Zeno Debast en Lucas Lissens bijvoorbeeld?

Magallan mocht bij Ajax vertrekken, maar kwam in de voorbereiding wel veel aan bod. De 27-jarige Argentijn heeft al heel wat watertjes doorzwommen en speelde in Spanje en Italië. Hij moet de jongeren ook helpen en de jongeren zullen nog speeltijd krijgen, menen ze bij paars-wit.

"Ons vertrouwen in die jongens is groot, maar in een lang seizoen zijn ervaring en concurrentie ook belangrijk. De komst van Lisandro is in dat opzicht een goeie zaak", klinkt het bij Peter Verbeke in HLN.