STVV-coach Hollerbach had gesprek met veeleisende speler: "Hij heeft zich geëxcuseerd"

STVV-coach Bernd Hollerbach heeft amper versterking gekregen deze zomer, maar zag met Yuma Suzuki wel zijn spits blijven. Die wou tot nu toe niet meespelen in matchen omdat hij nog een transfer wou afdwingen. Maar nu kan hij toch weer gebruikt worden.

Suzuki is wel door het stof moeten gaan. “Yuma is woensdagmorgen bij mij geweest voor een gesprek”, zegt Hollerbach in HBvL. “Hij heeft zich geëxcuseerd. Logisch, want hij heeft zich de voorbije maanden boven de groep gesteld. Mboyo is uiteindelijk weg, maar die kan ik niets verwijten. Omdat hij nu eenmaal een mooi aanbod kreeg. Maar Mboyo is zich wel tot de laatste dag blijven inzetten voor STVV. Blijven trainen, blijven wedstrijden spelen. Dat Suzuki daar mis in geweest is, beseft hij nu hopelijk wel.”

Suzuki was te veeleisend en draagt daar nu de gevolgen van. Al zal Hollerbach wel blij zijn dat hij hem binnenkort kan gebruiken. “Ik kan nog niet zeggen op hoeveel procent Yuma zit op dit moment. Allicht zal hij ook minuten vergaren in Düsseldorf. Ik moet voor een stuk weer van voor af aan herbeginnen. Opnieuw zoeken naar automatismen, bekijken welke spitsencombinatie ons het verst brengt.”