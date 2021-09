Standard-aanvoerder in de bloemetjes gezet door fans

Na een tien op achttien heeft Standard zich voorlopig in het peloton van de Jupiler Pro League geschaard. De Standard-fans verkozen hun Speler van de Maand augustus. De winnaar: Arnaud Bodart.

Ondanks tien tegendoelpunten in vijf wedstrijden in augustus werd Arnaud Bodart door de fans verkozen als Player of the Month. De doelman van de Rouches haalde het voor Joao Klaus en Hugo Siquet. Konstantinos Laifis en Nicolas Raskin vervolledigden de top vijf.

Op dit moment is Arnaud Bodart met de U21 in Turkijke, waar vrijdagavond een belangrijke kwalificatiematch gespeeld wordt. Na de interlandbreak staat voor Standard de derby in en tegen Seraing op het programma.