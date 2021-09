Dimitri de Condé verrast dat Onuachu en Lucumi nog in Genk voetballen: "Er was akkoord met Atalanta"

Bij Racing Genk hield iedereen rekening met een vertrek van Jhon Lucumi en Paul Onuachu. Maar kijk, de mercato is voorbij en de twee basispionnen liggen nog steeds onder contract bij de bekerwinnaar.

Via de officiële clubkanalen bespreekt sportief directeur Dimitri de Condé de mercato van de Genkies. "We moeten heel tevreden zijn. We zijn verrast dat iedereen aan boord is gebleven. We hadden als club de afspraak gemaakt met Jhon Lucumi en Paul Onuachu om mee te werken aan een tranfser, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. En om eerlijk te zijn, daar moeten we als club zeker niet rouwig om zijn", aldus De Condé.

"Het moet ons helpen om onze ambities helemaal waar te maken: meedingen naar het allerhoogste. Paul heeft de droom om in de Premier League te voetballen, maar het is niet gebeurd. Jhon had dan weer een akkoord met Atalanta, maar de club is uiteindelijk niet tot een akkoord gekomen met ons."

Ook bij het vertrek van Cyriel Dessers gaf De Condé meer tekst en uitleg. "Cyriel wilde eerste spits zijn, maar pas in de laatste dagen werd duidelijk dat Onuachu ging blijven. Dan pas konden we meedenken aan een transfer van Cyriel. Uiteindelijk is het Feyenoord geworden, wat volgens ons een hele goede ploeg is voor hem. We zijn overtuigd dat Cyriel en wij als club daar een goede zaak bij doen", besluit Dimitri De Condé.