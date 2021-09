Middenvelder van Standard heeft een keuze gemaakt voor welk land hij wil uitkomen

Samuel Bastien blikte tijdens de persconferentie vooruit op de wedstrijd tegen Seraing maar ook zijn ambities als international. Al liggen deze waarschijnlijk niet bij de Rode Duivels.

Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Seraing heeft Samuel Bastien zich uitgesproken over de aanstaande derby. “Een Luikse derby betekent dat ze zich tegen ons zullen willen laten zien. We zullen proberen ons uiterste best te doen om het verlies van de bond goed te maken”, geeft hij aan.

Samuel Bastien is dan wel geboren in België zijn roots liggen in Congo. Zo zou hij in de toekomst graag voor de Congolese nationale ploeg willen uitkomen. "Congo is een keuze van het hart. Ik heb mijn land deze zomer bezocht en dat heeft indruk gemaakt. Ik heb er de echte waarden gezien en de nationale ploeg vertegenwoordigen is iets waarover ik echt goed heb nagedacht", klinkt het.