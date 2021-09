Geen revanchegevoelens bij STVV in aanloop naar match tegen Beerschot: "Mentaliteit om hen te verpletteren, zonder wrok"

Door de overwinning van OHL zondagavond telt Beerschot liefst zes punten minder dan de voorlaatste in het klassement. STVV, dat zelf de punten ook goed kan gebruiken, kan Beerschot en ex-coach Peter Maes maandagavond nog dieper duwen.

Op de clubwebsite van de Kanaries blikt Jonathan Buatu vooruit op de match tegen Beerschot. Het onverwachte vertrek van Peter Maes geeft de wedstrijd extra peper en zout. "Dat is voetbal, spelers en coaches komen en vertrekken."

"Ik denk dat hij naar Sint-Truiden kwam voor één opdracht, namelijk de club redden van degradatie. Job done. Er is dus nog steeds wederzijds respect voor elkaar. Maar nu is hij bij de andere ploeg, dus we gaan erheen met de mentaliteit om ze te verpletteren, zonder wrok", aldus de centrale verdediger van STVV.

"Niemand had gedacht dat Beerschot zo slecht aan het seizoen zou beginnen. Deze wedstrijd is heel belangrijk voor hen, dus ze zullen er waarschijnlijk vol voor gaan. Maar het is ook belangrijk voor ons, om ons comfortabeler te positioneren in het klassement, dus het zal een grote strijd worden."