Maes krijgt mogelijk respijt, maar beslissing valt pas in komende dagen

Een 1 op 21, dat overleven weinig trainers. Maar of ook Peter Maes het gelag gaat moeten betalen, is nog niet beslist. De komende uren en dagen is er overleg op het Kiel na de desastreuze seizoensstart, maar het is nog niet zeker of Maes in Oostende op de bank zit of niet.

Na de match van maandagavond troepten de fans samen aan de hoofdingang om hun ongenoegen te uiten. De onvrede was echter niet rechtstreeks naar Maes toe gericht, maar eerder naar het bestuur. Op sociale media wordt er al weken gekeken naar het transferbeleid van deze zomer.

Maes kreeg heel laat versterkingen en daarbij werd er vooral in het buitenland gerecruteerd. Spelers die mogelijk een aanpassingsperiode nodig hadden dus. Op dit moment is het een dubbeltje op zijn kant, want Beerschot voetbalt niet op niveau. Maar de vraag die ze zich binnenskamers stellen is of Maes daarvoor de grote verantwoordelijke is, want ook het bestuur slaat mea culpa.

De komende dagen moet er meer duidelijkheid komen. Of een duidelijk signaal of een ontslag dus. De vraag is ook wie er moet overnemen als Maes vertrekt. Er zijn weinig namen op de Belgische markt die de onrust bij de fans zal doen wijken. En een buitenlander aantrekken is altijd een risico.