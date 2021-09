Mignolet met respect maar zonder schrik tegen Messi: "Niets of niemand kan je voorbereiden op een vrije trap van de beste speler ter wereld"

Morgen is het zover voor Club Brugge: ze kijken de wereldsterren van PSG in de ogen. Een opvallend ontspannen Simon Mignolet kwam vandaag uitleg geven: "Er is respect voor die mannen, maar wij gaan ons werk doen."

Mignolet belooft een warm avondje te krijgen, maar daar is hij niet mee bezig. "Ik durf niet zeggen hoeveel werk ik ga hebben. Het belangrijkste voor mij is dat het weer een Europese thuiswedstrijd met fans wordt in een vol Jan Breydel. Het is voor hen een Europese topaffiche tegen de beste tegenstander van Europa", begon hij zijn persconferentie.

De nul houden worden een hele opdracht. "We weten dat ze veel individuele kwaliteiten hebben. Het zal niet makkelijk worden om de nul te houden, maar zoals ik altijd zeg: de nul hou je als team, dat kan je niet alleen als keeper. Dat is hetzelfde als tegen Oostende: we moeten het samen doen."

Het is een uitdaging om je met spelers als Messi te meten

En dan is er nog Lionel Messi, die van alle kanten voor gevaar kan zorgen. "Ik heb heel veel respect voor de speler Messi. Zijn statistieken, zeges en trofeeën spreken voor zich. Maar zelfs als je tegen hem staat wil je die overwinning hebben. Iedereen weet dat hij de beste voetballer ter wereld is. Er staat betere kwaliteit dan de doorsnee voetballer op het veld, maar daarmee moeten we omgaan. Het is hetzelfde veld en dezelfde voetbal. Het is een uitdaging om je met spelers als Messi te meten."

Ook de vrije trappen van Messi zijn een handelsmerk. Kan je je daarop voorbereiden. "(lacht) We hebben er gisteren nog om gelachen. We hebben zo'n machine die de vrije trappen op dezelfde snelheid naar doel schiet, maar zelfs met zo'n machine kan je niet de traptechniek van Messi nadoen. Niemand kan je voorbereiden op de trap van de beste speler van de wereld."

Respect is er dus, maar schrik zeker niet. Alvast niet bij Mignolet. "Als je denkt aan wie er tegenover je staat voor de match heb je al verloren op voorhand. Ik ben trots om op het veld te staan tegen die mannen, maar je moet ook willen winnen."