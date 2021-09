Vanhaezebrouck zag het helemaal verkeerd lopen in het slot: "Dat heeft me opnieuw verrast" en "Geen uitleg voor"

Hein Vanhaezebrouck zag AA Gent in allerijl nog verliezen van Charleroi. En die was eerlijk in zijn analyse.

"Na 80 minuten zou ik gezegd hebben dat we verdienden te winnen, maar op basis van de laatste tien minuten is dat niet meer zo", aldus Vanhaezebrouck eerlijk in zijn analyse na de 2-3 tegen Charleroi.

Geen verwijten

Hij zag toch opnieuw een paar euvels opduiken: "We hadden kansen, maar er zijn ook kansen niet gekomen omdat er twijfel was. Bezus die in de zestien nog een balletje breed legt, Hanche-Olsen die op zes meter van doel wil doorgaan richting doellijn in plaats van te trappen ..."

"Ik kan niemand iets verwijten, maar dat waren op dat moment de verkeerde keuzes. Ik heb ook geen uitleg waarom we de laatste tien minuten de controle achterin volledig verliezen, ook al schakelden we om naar een viermansdefensie. Ik ben daar opnieuw door verrast, ik dacht dat we stappen hadden gezet."