Leicester ligt nog niet wakker over eventueel vertrek van Youri Tielemans: "Nog nooit met zo een toegewijde prof gewerkt"

Youri Tielemans wordt de laatste dagen gelinkt aan enkele Europese topploegen. Onder meer Manchester United, Barcelona en Real Madrid willen de Rode Duivel graag inlijven. De speler heeft er zelf ook oren naar en dat beseft ook Leicester City.

Aan interesse in de 24-jarige middenvelder dus geen gebrek. Hij vertelde eerder dat hij voorlopig al zijn opties wil openhouden, maar dat hij tegelijkertijd ook alles blijft geven voor Leicester City. Deze uitspraken hebben ondertussen ook zijn trainer bereikt.

Brendan Rodgers blijft er rustig onder en zegt dat zijn speler gewoon eerlijk reageert op de geruchten: “We hebben met Youri de gesprekken over een eventuele verlenging aangeknoopt, maar we zullen zien wat we kunnen bereiken”, vertelt hij aan Sky Sports.

De hoofdcoach van the Foxes probeert de transfergeruchten enigszins te sussen: “Ik heb als trainer nog nooit met zo een toegewijde prof gewerkt. Zolang Youri hier nog rondloopt, probeer ik er voor te zorgen dat hij de beste speler wordt die hij kan zijn. Of dat nu met 4 jaar op zijn contract is of zes maanden? Dat maakt me niet uit.”