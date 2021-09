Scheidsrechters voor speeldag acht bekendgemaakt: Nicolas Laforge fluit Clasico tussen Standard en Anderlecht, Limburgse derby voor Lothar D'Hondt

De topper van het weekend is ongetwijfeld de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Deze wedstrijd staat onder leiding van Nicolas Laforge. Daarnaast is er ook de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk en Lothar D'Hondt zal deze wedstrijd voor zijn rekening nemen.

Club Brugge krijgt ook een lastige wedstrijd voorgeschoteld, want de Belgische kampioen moet naar Charleroi. Jonathan Lardot zal deze wedstrijd in goede banen leiden. Bram Van Driessche en Erik Lambrechts zijn dan weer de scheidsrechters bij de twee inhaalwedstrijden van volgende week.

