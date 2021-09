Mag Club Brugge hopen op meer? Duitse Champions League-tegenstander kent moeilijkheden

Club Brugge verbaasde heel Europa door een punt te pakken tegen PSG, al had het evengoed de volle buit kunnen zijn. De schrik voor de confrontatie tegen het Parijse sterrenelftal zat er nochtans goed in. Hun volgende tegenstander daarentegen kent momenteel meer moeilijkheden.

RB Leipzig kwam zaterdag op het veld van Keulen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ze werden op achtervolgen aangewezen en kwamen twintig minuten voor tijd via Haidara weer op gelijke hoogte. De totaalbalans is momenteel negatief. Het behaalde in de Bundesliga slechts 5 op 15. Ook in de Champions League ging het met 6-3 onderuit tegen Manchester City.

Het draait dus nog niet bij RB Leipzig. Dat was dan ook enigszins te verwachten. Bayern München plukte met trainer Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano en Marcel Sabitzer drie belangrijke pionnen weg. Kan Club Brugge hier binnenkort van profiteren?