Jorn Vancamp op proef bij ex-club

Mede door enkele zware blessures liep de carrière van Jorn Vancamp tot dusver allerminst over rozen. De 22-jarige spits zit zonder club nadat in onderling overleg zijn contract bij Beerschot werd ontbonden.

Als vrije speler kan Jorn Vancamp dus op elk moment voor een nieuwe club tekenen. De 22-jarige aanvaller is sinds enkele dagen op proef bij Roda JC, dat uitkomt in de Nederlandse Eerste Divisie. In Kerkrade probeert Vancamp een contract te versieren.

In het seizoen 2017-2018 werd Vancamp door Anderlecht al uitgeleend aan Roda JC. In 24 wedstrijden in de Eredivisie scoorde de voormalige jeugdinternational toen vier keer.

Vorig seizoen leende Beerschot Vancamp uit aan FC Eindhoven. Door een zware blessure kwam hij daar niet verder dan vijf optredens.