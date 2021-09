Nieuwe Beerschot-coach Torrente vraagt de hulp van de fans en belooft: "Elke week spelers die hun truitje zullen natmaken"

Beerschot stelde gisteren de nieuwe coachingstaf voor. De Argentijn Javier Torrente maakte alvast een zelfverzekerde indruk, maar riep ook de hulp van de fans in. Hij beloofde in ieder geval al wat de supporters willen zien.

Torrente weet waar hij aan begint. "In het verleden heb ik nog in gelijkaardige situaties gezeten. Als je zo'n klus met succes kan afronden, geeft dat een enorme voldoening", zegt hij bij HLN. "Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken om op dit voorstel in te gaan. Na het bekijken van de nodige videobeelden kwam ik tot de conclusie dat de ploeg zeker in staat moet zijn om zich straks te redden."

Hij is ook al ingelicht over het vurige en kritische publiek op het Kiel. "In de eerste plaats moeten we nu het vertrouwen proberen te herstellen", aldus Torrente. "Daarbij hoop ik ook op de steun van de fans. Als tegenprestatie beloof ik spelers die elke week hun truitje natmaken. Verder is het de bedoeling dat we dynamisch, gezond agressief en verticaal voetbal brengen."