Exact twee jaar geleden: het debuut van Charles De Ketelaere bij Club Brugge

Hij is nog altijd maar 20 jaar maar wel al even een vaste waarde bij Club Brugge. Bijna twee jaar, want op 25-09-2021 maakte Charles De Ketelaere zijn debuut bij Club Brugge.

Zijn marktwaarde wordt door de gespecialiseerde website Transfermarkt geschat op 16 miljoen euro, al geloven we niet dat Club Brugge hem ooit zou laten gaan voor minder dan het dubbele; Het verhaal van De Ketelaere bij Club Brugge begon op 17 juni 2019 toen hij zijn eerste profcontract tekende. Drie maand later maakte hij in de 1/16de finales van de Beker van België tegen Francs Borains. De Ketelaere speelde de volledige wedstrijd uit en Club Brugge won met 0-3. Een maand later mocht De Ketelaere meteen starten in de Champions League tegen PSG als vervanger van Ruud Vormer. Het verging Club Brugge toen anders dan dit seizoen en verloor met 0-5. Na de beker en de Champions League, maakte De Ketelaere pas in november van dat jaar zijn debuut in de Jupiler Pro League. De Ketelaere kwam in de 76e minuut Hans Vanaken aflossen. De Ketelaere werd regelmatig gebruikt door Clement op veel verschillende posities. Linksachter, centraal op het middenveld, op de flank... Tegenwoordig vormt hij vaak samen met Noa Lang de voorhoede van Blauw-Zwart.