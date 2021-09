Boskamp ziet waar het probleem ligt bij Genk, maar... "Ik hoop dat Van den Brom zijn manier van spelen niet verandert!"

KRC Genk miste woensdag de kans om aansluiting te vinden bij Club Brugge. De Limburgers gingen de boot in op de Bosuil. Volgens analist Jan Boskamp omdat ze veel ruimte weggeven. "Maar ik hoop dat Van den Brom niet verandert", voegt hij eraan toe.

"Weet je wat het is met Genk? Het is een ploeg die altijd komt en ruimte weggeeft. Ik zie dat jongens als Eiting en Trésor zich toch moeten aanpassen. Je kan de Belgische en Nederlandse competitie echt niet vergelijken. Als een spits in De Eredivisie een man voorbij is, ziet hij de volgende twee uur niemand meer. Ajax had er tegen Cambuur twintig kunnen inschieten. In België is dat wel even anders", klinkt het in HBvL.

Boskamp vindt de aanvallende stijl van Genk wel leuk. "Hier zetten ze een blok neer en maken ze het veld klein. Het zal wel een tijdje duren voordat Eiting en Trésor, goeie voetballers, dat zullen oppikken. Ach, ik vind het leuk dat John van den Brom ze zo laat voetballen. Hij wil er eentje meer maken dan de tegenpartij. Dan kan het al eens tegenzitten. Toch hoop ik dat hij de manier van spelen niet verandert. Lekker aanvallend voetbal. Daar zijn de fans na corona wel aan toe.”