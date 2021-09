Mbaye Leye begrijpt de woede van de fans: "We konden ze niet wakker maken"

Gezien tijdens de match tegen STVV: Standard-supporters die op hun gemak aan het keuvelen waren met een biertje. Gezien na de match: Standard-supporters die hun onvrede ventileerden. Niet echt onterecht trouwens.

Standard speelde een vrij comateuze match: er zat geen enkele opwinding in het spel. De eerste periode was er buiten de goal van Gavory geen enkele doelkans. De tweede was niet veel beter. "Het is begrijpelijk dat onze fans kwaad waren", zuchtte Leye. "Na de nederlaag tegen Anderlecht hadden ze een zege verwacht."

Het bleef tijdens de match opvallend kalm op Sclessin. "Het stadion is niet in brand geschoten. We zijn er niet in geslaagd om hen wakker te maken. Het was niet goed genoeg, offensief en defensief", zag ook Leye.