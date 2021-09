Binnenkort geen problemen meer met de buitenspellijn in de Jupiler Pro League? 3D-hulplijn komt er na interlandbreak

De voorbije weken waren er opnieuw enkele discussies rond het feit of het al dan niet buitenspel was bij een fase. Binnenkort moet daar echter verandering in komen met de 3D-hulplijn.

Er is actie ondernomen bij de Pro League. Na de interlandbreak, dus vanaf speeldag 11, zou er namelijk gebruik gemaakt kunnen worden van een 3D-hulplijn. Deze lijn moet discussies rond het feit of het al dan niet offside is de wereld uit helpen. Stephanie Forde, Operations Director bij het Referee Department, gaf meer uitleg en het staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "We hebben het proces versneld, waardoor we er al gebruik van kunnen maken na de interlandbreak. De 3D-technologie is helemaal gebruiksklaar", aldus Forde.