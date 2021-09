Hij twijfelt er niet aan: "Ik vind niet dat we minder kwaliteit hebben dan Club Brugge"

Club Brugge is na een moeilijker competitiebegin dan verwacht opnieuw alleen leider in de Jupiler Pro League.

Blauwzwart morste al met de punten in de competitie, zoals afgelopen vrijdag tegen OH Leuven, maar toch staat de ploeg van trainer Philippe Clement weer alleen op kop.

Bij Racing Genk geloven ze alvast dat ze de titel kunnen pakken. "Ik schat onze kans alvast hoog in. We gaan ook voor die titel. En ik vind niet dat we minder kwaliteit hebben dan Club Brugge", vertelt Maarten Vandevoordt in De Zondag.

Vandevoordt heeft ook persoonlijke ambities. Hij wil ooit de opvolger worden van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels.