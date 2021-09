Kalm blijven Referee Department! Er is in eigen land nog genoeg op te lossen voor we euforisch worden

't Was blijkbaar een heel vreugdevolle dag op het Departement Arbitrage van de KBVB gisteren. De champagneflessen mochten bovengehaald worden na de aanstelling van Lawrence Visser en zijn team voor een Champions League-match én er gaat ook een 3D-lijn komen. Terecht feestje? Niet helemaal!

Het stond er echt op de site van de KBVB: "BELGISCHE SCHEIDSRECHTERS OPNIEUW AAN DE TOP IN EUROPA". Nu mogen we wel blij zijn dat een Belgische ref wordt gevraagd voor een Champions League-match van Real Madrid, maar laat toch nog even de kurken op de flessen mannen en vrouwen!

't Is leuk, maar het verdoezelt allerminst de problemen die we in eigen land hebben. Elk weekend is er wel iets. Als we vandaag in Kortrijk gaan vragen naar die penaltyfase tegen Zulte Waregem gaat de stoom nog altijd uit de oren komen. Onbegrijpelijk dat de VAR daar niet tussen kwam. En bij Genk vond Onuachu gelukkig dat zoveel onrecht bij die eerste strafschop niet afgestraft mocht worden en hij schoot hem naast. Maar waar was de VAR-interventie?

Zo wordt er wekelijks geklaagd door trainers, spelers en fans. Ze begrijpen door de wirwar aan reglementsveranderingen of grijze reglementszones ook de beslissingen niet meer. Dat filmpje van een paar minuten van Frank De Bleeckere op maandag verandert daar niet veel aan.

"Als je het beter weet, doe het dan zelf", is de slogan van de campagne om meer refs te ronselen. Mooi initiatief, maar nu ook makkelijk te gebruiken als spot op sociale media. We moeten nu blij zijn dat er na aanhoudende kritiek en gezaag toch een 3D-lijn gaat komen. Bij de clubs klappen ze in de handen, want eigenlijk zijn zij het die daarvoor betalen.

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec heeft bij het begin van elk seizoen al gehamerd op uniformiteit. Een beslissing in de ene match moet hetzelfde zijn in de andere match. Wel, daar zitten we nog een eind vanaf. Het voedt de frustraties bij de supporters. Dus ja, wacht nog even met de euforische titels...