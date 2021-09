René Vandereycken roept scheidsrechters op: "Reglementen strikter toepassen"

Na het gelijkspel tegen OH Leuven riep de Brugse trainer Philippe Clement op om te werken met effectieve speeltijd.

Volgens Vandereycken is het een terugkerend fenomeen. “Club Brugge heeft het de voorbije weken een aantal keer meegemaakt dat tegenstanders tijd rekten en irritatie opwekten”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Effectieve speeltijd bijhouden is volgens Vandereycken geen oplossing. “Ik denk niet dat de invoering van de effectieve speeltijd realistisch is. Spelers zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om hun voordeel te halen uit de reglementen.”

Het is aan de scheidsrechters om in te grijpen. “Waar ik wél voor pleit, is dat scheidsrechters de huidige reglementen strikter toepassen. Als een bal over de zijlijn gaat, zie je vaak dat spelers die snel oppakken en inwerpen, hoewel ze goed weten dat de inworp niet voor hen was.”

Daarvoor moeten volgens Vandereycken kaarten getrokken worden. “Als zulke spelers onoordeelkundig inwerpen naar een tegenstander of in de lege ruimte, dan is er geen twijfel mogelijk dat het om tijdrekken gaat en moet de ref geel trekken. Een speler die na het fluiten van een overtreding de bal vijf meter meeneemt en laat vallen? Direct geel.”