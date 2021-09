Voetballer getuigt: "Als een ploeg het resultaat neerzette dat Bayat wilde, werden ze beloond"

De broers Bayat zijn niet al te best uit de RTBF-reportage 'Milieu du terrain' gekomen. Vooral Mogi kreeg weer een paar klappen in verband met zijn praktijken en beïnvloeding van matchen.

Bayat gebruikte horloges om matchen "te fixen", beweert een anonieme voetballer in die reportage. Het ging om horloges van verschillende tienduizenden euro's. "Meerdere spelers hebben me gezegd dat Mogi Bayat horloges schonk", vertelt de ex-prof, die in de reportage met een vervormde stem spreekt.

"Of de horloges dienden om matchen te winnen of te verliezen, weet ik niet. Dat ze dienden om matchen te beïnvloeden, is wel zeker. Als een ploeg het resultaat neerzette dat Bayat wilde, werden ze beloond."