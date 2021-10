Ameen Al-Dakhil komt terug op uitsluiting in Clasico: "Ik verwachtte een gele kaart"

Vrijdagavond openen KV Mechelen en Standard speeldag tien van de Jupiler Pro League. De Rouches willen reageren na de nederlaag van vorige week, op eigen veld tegen rivaal Anderlecht.

In die match moest Ameen Al-Dakhil al vroeg in de wedstrijd beschikken na een rode kaart. "Ik heb hem diezelfde avond nog opgebeld", vertelde Leye op zijn persbabbel. "Ik schat hem hoog in, voor mij is hij een onbetwiste titularis in het elftal. Hij speelde al erg sterk tegen spitsen als Onuachu en Vossen, beschikt over heel wat maturiteit en heeft er een goed hoofd op staan."

Al-Dakhil kwam nog eens terug op zijn vroege uitsluiting tegen Anderlecht. "Ik dacht dat ik geel ging krijgen, maar ik begrijp dat de scheids me de rode kaart gaf. Ik moet ervoor zorgen dat dit me niet meer overkomt, al vertelde de coach me dat dit soort fouten onvermijdelijk zijn voor een onervaren spelers als ik."

De jonge verdediger van Standard werd niet geschorst voor zijn rode kaart en kan dus vrijdagavond aantreden tegen KV Mechelen. De fans van de Rouches verwachten een reactie na twee opeenvolgende nederlagen. "We moeten de bal langer in de rangen houden, daar liep het de voorbije weken mis. Het wordt ook zaak om meer kansen te creëren. Het is uit den boze om vrijdagavond opnieuw te verliezen. We zijn verplicht om te winnen. Voor onszelf en voor onze supporters", besluit Al-Dakhil.