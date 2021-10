Belgische voetbalwereld maakt zich maar best op voor tsunami: deal tussen parket en Veljkovic is rond, ook het luik-Bayat zal voor vuurwerk zorgen

Drie jaar na datum is het eindelijk zo ver. Het onderzoek naar de mistoestanden in het Belgisch voetbal is rond. De tsunami komt eraan.

Het Laatste Nieuws laat weten dat het werk van Dejan Veljovic als spijtoptant voorbij is. Het parket en de zaakwaarnemer hebben hun handtekening gezet onder het definitieve akkoord. Veljkovic nam de speurders de voorbije jaren mee in een verhaal van fraude, match fixing en zwarte boekhoudingen in het Belgische voetbal.

We weten ook meteen welke prijs hij betaalt als spijtoptant. Veljkovic zal worden veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar met uitstel, een voorwaardelijke boete van 80.000 euro en een verbeurdverklaring van alle illegale verworven geld als spelersmakelaar. "Dat laatste komt neer op zo'n vier miljoen euro", klinkt het bij zijn advocaat Kris Luyckx.

© photonews

Maar dat is niet alles. Ook het onderzoek naar de activiteiten rond Mogi Bayat is inmiddels in de afrondende fase aanbeland. Het is nu wachten op het federaal parket om de eindvordering op te stellen en bepaalde personen te vervolgen. We hebben zo'n flauw vermoeden dat enkele bekende namen de komende nachten slecht gaan slapen.