"Roddels en onfrisse bijnamen": Spelers ook niet vrijuit bij ontslag Mbaye Leye

Mbaye Leye is niet langer coach bij Standard. Blijkbaar hebben ook de spelers daarin een rolletje gespeeld.

De spelers van Standard hebben er dit seizoen op het veld nog niet al te veel van weten te bakken, maar zouden ook niet al te hoog hebben opgelopen met hun coach.

Roddelen?

"Maar de spelers die al een tijd zelf niets meer presteren op het veld, vonden het dan toch nodig om achter de rug van de trainer te roddelen over zijn ego en over weinig flatterende bijnamen", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

"Het ontslag van Leye is niet de oplossing voor alle problemen in Luik", meent de man van de radio verder nog.