Transfernieuws en Transfergeruchten 04/10: Lewandowski - Sterling - Mbappe Lottin - Serge - Ranieri - Vlahović - Werner

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lewandowski - Sterling - Mbappe Lottin - Serge - Ranieri - Vlahović - Werner

Bayern wil nieuwe spits in huis halen

Als Robert Lewandowski zou vertrekken bij Bayern München, dan zou het graag Timo Werner binnenhalen als vervanger. Dat weten Duitse bronnen toch alvast te melden.

'Barcelona wil uithalen op transfermarkt'

Volgens Mundo Deportivo staan twee namen zeer hoog op het verlanglijstje van Barcelona: Dani Olmo en Raheem Sterling.

Mbappé maakt toekomst duidelijk

Het lijkt nu helemaal duidelijk: Kylian Mbappé is aan zijn laatste maanden bij PSG bezig, want in gesprek met RMC Sport gaf hij zelf aan dat hij deze zomer al naar Real Madrid wilde.

Claudio Ranieri heeft bijna nieuwe job

Claudio Ranieri wordt de nieuwe coach van Christian Kabasele bij Watford. Hij zou er Xisco gaan vervangen, klinkt het.

Manchester City richt pijlen op Italiaanse competitie

Nu Harry Kane niet naar Manchester kwam, zijn The Citizens op zoek naar andere mogelijke versterkingen. Dusan Vlahovic van Fiorentina komt daarbij in aanmerking.

'Serge Aurier heeft bijna nieuwe club'

Serge Aurier is transfervrij en leek even op weg naar Barcelona, maar het wordt nu reeksgenoot Villarreal volgens de Spaanse pers.