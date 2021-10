De ideale transfer? "Zet hem bij AA Gent en die winnen altijd"

Royal Antwerp FC staat mee aan de leiding in de Jupiler Pro League. Zij hebben een wapen dat andere ploegen graag zouden hebben.

Antwerp won afgelopen weekend met het kleinste verschil van de Buffalo’s. “Antwerp speelt nog niet goed, maar wel bijzonder efficiënt. Zondag was KAA Gent beter, maar die missen kansen”, zegt Killian Overmeire aan Sport/Voetbalmagazine.

AA Gent heeft volgens hem maar één transfer nodig. “Zet Michael Frey bij Gent en die winnen altijd. Eenmaal Antwerp echt goed zal gaan spelen, zie ik hen voorin blijven.”

Al zal iedereen enkel de zege van The Great Old onthouden. “Van hun voetbal worden we voorlopig niet vrolijk, maar wie heeft het over twee weken nog over hoe Antwerp deze wedstrijd won?”