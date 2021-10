Roméo Lavia (uiteraard), maar ook ook Belgische Antwerpspeler opgenomen in prestigieus talentenlijstje

De grootste talenten van de wereld? Die worden al eens verzameld in de gekste lijstjes. Het is ook dit jaar niet anders. En er zijn Belgen bij. In meervoud.

The Guardian heeft zijn jaarlijks lijstje van 60 toptalenten samengesteld. In het verleden stonden namen als Tielemans en Doku daar al op. Lavia & Dwomoh En ook dit jaar is er een (ex)-Anderlechtspeler bij: Roméo Lavia trok onlangs nog naar Engeland om er zijn kansen te krijgen bij Manchester City. Met Pierre Dwomoh is er ook een speler van Antwerp opgenomen in de befaamde Next Generation-list van de toonaangevende krant.