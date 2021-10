Wat nu met Operatie Propere Handen? Sportadvocaat verwacht niet te veel: "Van zelfregulering is geen sprake"

Hoe zwaar gaan de Pro League, de KBVB en de andere gestelde machten de clubs straffen die eventueel worden voor het gerecht gesleurd in de nasleep van Operatie Propere Handen?

De advocaat van Dejan Veljkovic verwacht volgens de letter van de wet degradaties van bepaalde ploegen, liet hij optekenen in Ter Zake.

In Italië moest Juventus al eens verplicht degraderen, maar het is nog maar de vraag hoe heet de soep in België gegeten zal worden.

Zelfregulering

"De KBVB heeft al maanden tijd gehad om in actie te komen, maar laat het voorlopig na", merkt sportadvocaat Ledure op bij Bruzz.

"Daar kan je je ook vragen bij stellen, want van zelfregulering is geen sprake", aldus nog Ledure. Afwachten voorlopig ...