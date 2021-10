Jan Mulder wil nieuwe namen zien bij de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben nood aan wat nieuw en jong bloed vindt Jan Mulder. Zo zou hij graag meer willen zien van Lokonga en Bongonda bij de Rode Duivels.

"Lokonga en Bongonda moeten eens een kans krijgen", zegt hij bij VTM. "We hebben genoten van de afgelopen vijf jaar van België. Maar ploegen als Brazilië en Frankrijk zijn in de breedte gewoonweg beter", aldus de analist.

Bongonda was dit seizoen al goed voor vijf doelpunten en twee assists in twaalf partijen. De speler van KRC Genk zat al eens in de voorselectie, maar debuteerde nog niet voor de Rode Duivels. Dat deed Sambi Lokonga wel, al werd hij de laatste partijen niet gebruikt.