Dimitri de Condé gepromoveerd tot 'Head of Football': "Racing Genk naar een nog hoger niveau tillen"

Dimitri de Condé maakte de voorbije jaren indruk als technisch directeur van Racing Genk. Ondanks interesse van andere clubs blijft De Condé de club van zijn hart trouw. Racing Genk legt zijn sportieve lot nog meer in de handen van De Condé, die gepromoveerd wordt tot Head of Football.

Dimitri de Condé bekleedde de functie van technisch directeur sinds 2015. In de afgelopen jaren zorgde De Condé ervoor dat heel wat spelers uit de eigen opleiding kwamen aankloppen in de A-kern. Daarnaast haalde Genk enkele veelbelovende buitenlandse talenten naar Limburg. De Condé gaat vanaf nu aan de slag als Head of Football bij Racing Genk, wat inhoudt dat hij de eindverantwoordelijke is voor alles wat met voetbal te maken heeft.

Op de clubwebsite reageerden voorzitter Peter Croonen, algemeen directeur Erik Gerits en Dimitri de Condé zelf uiterst tevreden op dit nieuws.

Peter Croonen: “Dimitri ademt KRC Genk en behoort internationaal tot de absolute top in zijn vakgebied. Als club willen we Voetbal nog bepalender maken en dus nog meer inzetten op het sportieve management. Dimitri is de geknipte persoon om te waken over ons DNA en om KRC Genk verder uit te bouwen tot een club van echte winnaars. Met dit nieuwe contract geven wij hem de sleutel voor onze sportieve toekomst in handen. De continuïteit is bij deze gewaarborgd.”

Erik Gerits: “Dit is alweer een belangrijke mijlpaal voor onze club. Dat we voluit voor elkaar blijven kiezen is geweldig nieuws én cruciaal voor de verdere ontwikkeling van KRC Genk. Het aandeel van Dimitri in onze sportieve successen van de voorbije jaren kan op geen enkele manier worden overschat. We willen hem alle tools geven om onze club de komende jaren naar het hoogst mogelijke sportieve niveau te loodsen. Wij kijken samen met veel vertrouwen naar de toekomst.”

Dimitri de Condé: “Racing Genk is een fantastische club én de club van mijn hart – dat is geen geheim. Met dit vernieuwde engagement heb ik ook mijn hart gevolgd, hoewel ik de voorbije jaren ook door andere clubs ben benaderd. Ik voel me hier gewaardeerd voor wat ik doe en ben trots op wat we in die zes jaar dat ik sportief directeur ben samen hebben gerealiseerd. Het is onze missie en ambitie om samen KRC Genk de komende jaren naar een nog hoger niveau te tillen.”