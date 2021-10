Ngadeu kan met vertrouwen terugkeren naar AA Gent na bepalend doelpunt

Bij AA Gent mogen ze eraan verwachten om binnenkort een goedgeluimde Ngadeu weer te verwelkomen op het trainingsveld. Tijdens de interlandbreak toont de verdediger zich van enorme waarde voor zijn nationale elftal. Ngadeu was zelfs matchwinnaar bij Kameroen.

Ngadeu en zijn landgenoten speelden uit bij Mozambique een wedstrijd in de tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Drie kwarts van de wedstrijd bleef de brilscore op het scorebord. Daar bracht de verdediger van AA Gent verandering in.

Halfweg de tweede helft mocht Kameroen een hoekschop nemen. De doelman van Mozambique zag er niet helemaal goed uit toen hij in duel moest gaan met twee Kameroeners. Nadien kon Ngadeu pas echt een kopbal naar doel richten: hij mikte mooi in de rechterhoek en het stond 0-1.

Kameroen en Ivoorkust strijden om leidersplaats

Het doelpunt van Michael Ngadeu is van vitaal belang, want door zijn treffer klimt zijn land voorlopig naar de koppositie in groep D. Kameroen moet hopen dat Ivoorkust niet wint van Malawi om effectief na vier speeldagen zijn groep in de WK-voorronde in Afrika aan te voeren. Aan Ngadeu zal het alleszins niet gelegen hebben.