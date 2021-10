Albert Sambi Lokonga kreeg van Thierry Henry raad over Arsenal

Acht jaar lang was Thierry Henry actief bij Arsenal in de Premier League. Hij had de nodige raad voor Albert Sambi Lokonga.

Afgelopen zomer verliet Albert Sambi Lokonga RSC Anderlecht om bij Arsenal in de Premier League een nieuwe stap te zetten. Thierry Henry gaf Lokonga ook de nodige raad mee. “Dat was niet voor ik tekende, want ik was maar twee dagen bij de nationale ploeg”, zegt Lokonga op de website van de club. "Maar inderdaad, hij heeft me raad gegeven over hoe de mensen bij Arsenal zijn, welke mentaliteit ik moet hebben, dergelijke zaken."