🎥 Anderlecht-speler rondt oogstrelende Spaanse aanval piekfijn af

Afgelopen vrijdag was Anderlecht-speler Sergio Gomez al goed voor een assist en een doelpunt voor de U21 van Spanje tegen Slowakije. Dinsdagavond was ook Noord-Ierland geen partij voor Spanje. Het werd 3-0, mede dankzij dit fenomenaal doelpunt van Segio Gomez.

Sergio Gomez, die vanop de rechtsbuiten opereerde, opende de score met een strafschop. Op slag van rust verdubbelde de Anderlecht-speler de score met een fantastisch doelpunt. De afwerking was loepzuiver, al is wat voorafging van een ongeziene schoonheid. Een heerlijke collectieve aanval van La Roja.

Ruiz zette vroeg in de tweede helft de 3-0-eindstand op het scorebord. Na vier speeldagen is Spanje nog foutloos. Gomez en co. lijken dan ook goed op weg naar ticket voor het EK U21, dat in 2023 georganiseerd wordt in Roemenië en Georgië.