Absolute Spaanse topclub heeft concrete interesse in Onuachu, contact reeds gelegd

Lukt het deze winter dan toch? Paul Onuachu wou deze zomer een transfer, maar de interesse bleef uit. Intussen verlengde de boomlange Nigeriaanse spits zijn contract bij Genk, maar nu is er toch een ploeg die hem een kans wil geven.

Onuachu moet zo'n 25 miljoen euro kosten en dat kunnen weinig clubs dezer dagen op tafel leggen. Maar volgens Marca wil Atlético Madrid hem nu toch binnenhalen. De 27-jarige Onuachu scoorde vorig seizoen 35 goals en zit dit seizoen ook al aan negen.

Atlético zou verregaande interesse hebben en zou reeds contact gelegd hebben met de Limburgers. Bij de Spaanse topclub speelt ook wel Luis Suarez, maar met Onuachu zouden ze een ander wapen in huis halen. Of het voor deze winter of volgende zomer is, wordt niet vermeld.