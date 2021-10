Protest bij beslissing scheidsrechter? "Gaan vragen om nog harder op te treden!"

"Nultolerantie!" Dat is wat scheidsrechtersbaas Bertrand Layec zijn scheidsrechters gaat opleggen voor discussiërende spelers. Een gele kaart eisen of komen protesteren tegen een beslissing moet eruit, vindt hij.

We kregen dinsdag een aantal fases te zien waarbij de scheidsrechter had gefloten voor een fout en geel ging trekken, maar er toch nog een speler vanop 30 meter kwam aanrennen om zeker te zijn dat de fout wel bestraft zou worden. "En dat vind ik spijtig", aldus Layec. "De scheidsrechter ging zijn job doen, maar heeft in dit geval geen andere keuze dan de protesterende speler ook geel te geven. Dat moet eruit!"

Hij wil naar een situatie waarbij spelers niet meer komen klagen. "Een scheidsrechter gaat zijn mening toch niet veranderen en beïnvloeding van een ref zullen we niet tolereren", vervolgt Layec. "Ik ga het de scheidsrechters nog eens zeggen om strikt te zijn in die fases."

En ook de coaches gaat hij daarover informeren, al zal hij bij de ene wel meer werk hebben dan bij de andere. "Ik ben vorige week naar Zulte Waregem geweest en heb er een monument van het Belgisch voetbal ontmoet. Francky Dury is zowat de Guy Roux van België. We hebben er lang over gesproken en hij ging akkoord. Dat geeft me moed dat de boodschap begint door te dringen."