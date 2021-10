Torrente moet Beerschot in 1A houden: "Maar ik wist zelfs niet uit welke stad de club komt"

Javier Torrente is de man die Beerschot VA in de Jupiler Pro League moet houden. Al moet het gezegd: de Argentijn wist bitter weinig van de paarshemden toen hij gecontacteerd werd.

“Ik wist dat het een club uit België is”, lacht Javier Torrente in Het Laatste Nieuws. “Maar ik wist niet uit welke stad of hoe de kern eruitzag. Al ben ik aan werk gegaan van zodra het concreet werd. Waar staan ze in het klassement? Is de groep veranderd ten opzichte van vorig seizoen? Is er mogelijkheid om de situatie om te keren?”

Het antwoord op die laatste vraag moét dan wel positief geweest zijn. “Ik had meteen zin in het avontuur. Ik zit sinds december vorig jaar zonder job, dus ik had zin om opnieuw aan de slag te gaan. Er waren contacten in Paraguay en Mexico, maar ik koos voor Beerschot.”