Luka Elsner fier met komst: "Zo snel mogelijk punten pakken"

Luka Elsner ruilde Kortrijk in voor Standard en lijkt klaar voor zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben fier hier te zijn", klinkt het.

"Het is evident dat we zo snel mogelijk punten moeten pakken. We willen vooral onze aandacht vestigen op de belangrijkste pijnpunten."

Project

"Wat belangrijk is, is om gevaarlijker te zijn en niet zo makkelijk meer goals te slikken", aldus Elsner onder meer.

"Ik ben blij hier te zijn en ik wil er werk van maken. Ik heb lang gesproken met Grosjean en Venanzi over het project."