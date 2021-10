Wat Westerlo favoriet maakt in 1B: "De Roeck maakt jongens beter" en "Hij speelt zoals in zijn beste dagen"

In 1B heeft iedereen een eerste keer tegen elkaar gespeeld. Nog drie keer nu dus. Westerlo staat momenteel aan de leiding en heeft dat zeker niet gestolen, meent Jeroen Roppe, commentator in 1B voor Eleven Sports.

Hij ziet ook het goeie werk dat Jonas De Roeck verricht. "Onder coach Bob Peeters zette Westerlo elk jaar stappen, maar die laatste heeft hij nooit kunnen zetten. Jonas De Roeck heeft blijkbaar wel de juiste formule gevonden. Hij maakt vooral enkele jongens beter", zegt Roppe bij Sporza.

En dan is er nog een oude bekende. "Er steekt één naam bovenuit: Tuur Dierckx. Die is onder de nieuwe trainer helemaal opengebloeid. Hij voetbalt als in zijn beste dagen bij Club Brugge. De 2 huurlingen van Club Brugge, Maxim De Cuyper en Thomas Van Den Keybus, betekenen trouwens echt wel een meerwaarde. Ik ben blij dat zulke jongens zich zo kunnen ontwikkelen in 1B, dat is een win-win voor de 2 clubs én de spelers."