Anouar Ait El Hadj stond in beeld bij Nederlandse ploeg: "Gecharmeerd"

Anderlecht heeft met Anouar Ait El Hadj een optie voor de toekomst lopen. Al weet hij ook precies wanneer hij wil vertrekken.

Vincent Kompany haalde El Hadj naar de A-kern. Er was ook de nodige interesse uit Nederland om hem binnen te halen.

“Ajax was toen wel gecharmeerd, maar er was nooit iets concreet”, klinkt het in de RSCA Podcast. “Het is mijn droom om eerst een titel te winnen met Anderlecht en pas daarna te vertrekken. Maar in het voetbal kan het snel gaan, dat heb je niet altijd in de hand.”

Dat Anderlecht zeker kans maakt op de titel dit seizoen is een feit, al zijn er nog heel wat kapers op de kust. “Dit seizoen zijn er volgens mij vier of vijf ploegen die kampioen kunnen spelen."