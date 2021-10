Minister Vandenbroucke gaat wel heel ver in RSZ-dossier: "Zouden we voetballers toe moeten verplichten"

De federale regering besliste deze week om de RSZ-verplichtingen voor topsporters grondig te herzien.

Dat zal de nodige financiële gevolgen hebben in het voetbalwereldje. Welke gevolgen daaruit zullen voortkomen is nog maar af te wachten.

Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) ging vanmorgen wel heel erg ver in wat hij van het hele dossier over de bijdragen van voetballers vindt.

“We zouden voetballers moeten verplichten te spelen met een shirt waarop in kolossale letters ‘sociale zekerheid’ staat, want dat is hun belangrijkste sponsor”, zei Vandenbroucke aan De Tijd. Op sociale media wordt er heftig gereageerd op die uitspraak.