Imke Courtois duidelijk: "Verval Beerschot vorig jaar al ingezet" en "Dat zou bij mij van belang zijn"

Beerschot staat na tien speeldagen met 2 op 30 helemaal laatste. De coach werd vervangen, de punten zijn dringend nodig. Imke Courtois heeft een duidelijke mening.

De 2 op 30 van Beerschot is niet voor iedereen een even grote verrassing, want het draaide ook vorig seizoen al wat minder bij De Mannekes - een jaar geleden stonden ze nog helemaal bovenaan.

Peoplemanagement

"Beerschot raakte vorig jaar al in verval", merkt de analiste op in De Zondag. "Of Javier Torrente de juiste man is? Dat zal moeten blijken."

"Bij mij zou peoplemanagement bovenaan mijn verlanglijstje staan. Ik zou wel eens graag aan een bestuurstafel zitten als een coach moet worden gekozen."