"Ik ben ervan overtuigd dat het toeval is dat Club Brugge en Anderlecht bevoordeeld werden"

De arbitrage maakte het voorbije weekend geen goede beurt in de Jupiler Pro League, zo stelt oud-scheidsrechter Gumienny vast.

De voorbije weken viel de arbitrage best mee, maar dit weekend heeft veel naar de vaantjes geholpen, zo beseft Gumienny.

“Het begon vrijdagavond in Brugge met de overduidelijke strafschop voor Kortrijk die niet werd toegekend en kende zijn dieptepunt zondag op Stayen. Daar kende VAR Erik Lambrechts een totale offday en ging de arbitrage liefst drie keer in de fout”, zegt Gumienny aan HBVL.

Voor de publieke opinie is het alvast geen goede zaak. “Ik kan goed begrijpen dat de supporters nu opnieuw beginnen over de grote clubs die bevoordeeld worden door de arbitrage. Ik ben ervan overtuigd dat het toeval is dat dit weekend uitgerekend Club Brugge en Anderlecht bevoordeeld werden. Maar met deze fratsen werk je zulke complottheorieën wel in de hand.”