Frédéric Frans wellicht zeven à acht maanden uit roulatie: "Ik dacht eerst dat Hugo Cuypers me aantrapte"

Frédéric Frans beleeft een dramatisch seizoen. Hij haalde zelf zelden zijn niveau van vorig seizoen. Met Beerschot staat hij troosteloos laatste in het klassement. Alsof dat nog niet genoeg was, mag hij nu al een kruis maken over de rest van het seizoen. "Dit kon er nog wel bij", zucht Frans in GVA.

Frédéric Frans maakte kennis met de befaamde zweepslag achteraan het been. "Ik dacht eerst dat Hugo Cuypers me vol op mijn kuit had getrapt. Toen ik dat tegen onze kine zei, zag ik zijn gezicht wegtrekken. Ik wist meteen hoe laat het was. Er was geen contact, het was mijn achillespees die helemaal afgescheurd was."

Frans ging zondagavond al onder het mes en kan weldra aan zijn revalidatie beginnen. Hoe dan ook zit zijn seizoen er half oktober al op. "Het worden minstens zeven à acht maanden revalideren. Witsel stond na zes maanden op het veld, maar bij mij is de pees echt volledig van het bot afgescheurd."

"Ik was al maanden met die achillespees aan het sukkelen. Zeker daags na wedstrijden had ik er last van. Hopelijk zijn die klachen na mijn revalidatie ook helemaal van de baan"